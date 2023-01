﻿Liveticker zum Nachlesen: So lief Hansa Rostocks Generalprobe bei Lech Posen

Die Generalprobe vor dem Ligastart steht an. Hansa Rostock tritt zum letzten Testspiel bei Lech Posen an. Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet via Liveticker über die Partie.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket