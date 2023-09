﻿Nach dem Gütschow-Aus: Dynamo Schwerin landet Befreiungsschlag beim Rostocker FC

Rostock. Große Enttäuschung auf der einen Seite, große Erleichterung auf der anderen. Für den Rostocker FC (jetzt 9. Platz/9 Punkte) setzt sich mit der 0:2 (0:1)-Heimniederlage am Sonnabend gegen die SG Dynamo Schwerin der Negativtrend von vier Pflichtspielniederlagen fort. Damit kommen die Rostocker den Abstiegsrängen immer näher, haben noch drei Zähler Vorsprung. „Dass so eine schwierige Phase kommen wird, haben wir einkalkuliert. Wir sind nur ziemlich enttäuscht darüber, dass es diesmal mehr als machbar war, wieder zu punkten“, resümierte RFC-Coach Silvio Schulz.

Aufatmen bei den Gästen

Jenen Befreiungsschlag landeten hingegen die Schweriner nach zuletzt drei Schlappen am Stück. Es war das erste Spiel nach der Trennung von Chefcoach Torsten Gütschow Anfang der Woche, der nur zweieinhalb Monate im Amt war. Holger Starke betreute als etatmäßiger Trainer der zweiten Männermannschaft die Dynamo-Elf in Rostock. Er bereitete die Landeshauptstädter unterhalb der Woche auf die Partie vor und jubelte am Ende zusammen mit dem Sportlichen Leiter Frank Ridder. „Das Team hat die nötige Einstellung und die kämpferische Komponente wieder auf dem Platz gebracht. Mit Letzterem haben wir dem RFC den Zahn gezogen“, befand Ridder, der mit auf der Trainerbank gesessen hatte.

Statistik Rostocker FC: Schneider – Ratajczyk, Mikolajczak, N’Diaye, Scharf, Banouas (71. Akogo), Weiß, Mietzelfeld (60. Bentani-Baku), Doagbodzi (71. Koessler), Schah Sedi, R. Kruse. SG Dynamo Schwerin: Telinhos – Schilling, Almansori (87. Schnabl), Pataman, Camkins (87. Schaveschov), Khlan (87. Yeboah), Gossene, Klingberg (58. P. Kruse), Drews, Runge (76. Mack), Minchev. Tore: 0:1 Khlan (45.), 0:2 Pataman (53.). Schiedsrichter: Florian Strübing. Zuschauer: 125.

Die Schweriner (jetzt 14. Platz/6 Punkte) haben durch zweiten Saisonsieg die rote Laterne an den Charlottenburger FC Hertha abgegeben. Der SGD als auch dem RFC war im Landesduell anzumerken, dass sie aktuell nicht vor Selbstvertrauen strotzen. Die Gäste machten die Tore zu den psychologisch wichtigen Zeitpunkten. Taras Khlan (45.) traf quasi mit dem Pausenpfiff zum 1:0 für Dynamo. Zu Beginn der zweiten Hälfte legte Evgeni Pataman (53.) den zweiten Treffer nach.

Neuer Trainer bei Dynamo Schwerin Anfang der kommenden Woche

„Wir spielen eine vernünftige erste Halbzeit, versäumen es aber unsere drei bis vier Möglichkeiten zu nutzen. Umso ärgerlich ist es, wie die Gegentore durch unsere individuellen Fehler entstehen“, haderte Schulz, der mit RFC am kommenden Sonnabend auswärts mit dem FSV Optik Rathenow auf einen weiteren direkten Konkurrenten im Abstiegskampf treffen wird.

Bei Dynamo wird aller Voraussicht nach am Sonntag kommender Woche im Heimspiel gegen den CFC Hertha der neue Cheftrainer auf der Bank sitzen. Ridder verriet, dass bis Dienstag eine Entscheidung gefallen sein soll. Bis dahin wird am Anfang der neuen Woche noch Starke das Training leiten. Einen guten Input scheint der Interimscoach dem Team in den zurückliegenden Tagen gegeben zu haben.

