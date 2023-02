Nach Randale von Hansa-Fans am Millerntor: Pauli-Chef zieht Punktabzug in Betracht

Rostock/Hamburg. Nach den erschreckenden Bildern aus dem Millerntorstadion beim Zweitliga-Nordduell des FC St. Pauli gegen Hansa Rostock waren sich die Chefs der beiden Clubs einig. Sowohl St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich als auch Hansas Vorstandschef Robert Marien sahen in der Randale einiger Rostocker Anhänger auf den Rängen eine Grenze überschritten. Bei den Vorfällen war mindestens ein Ordner und ein Heimfan verletzt worden. Insgesamt waren etwa 3000 Hansa-Anhänger am Sonntag nach Hamburg gekommen.

Göttlich zog als Konsequenz härtere Sanktionen für von Fan-Fehlverhalten betroffene Vereine in Betracht. In vielen Stadien sei es in den letzten Monaten sehr viel schlimmer geworden, sagte der 47-Jährige am Sonntagabend im „Sportclub“ im NDR-Fernsehen. „Der finanzielle Schaden reicht nicht mehr aus. Das merkt man, dass es dort nicht als Grenze funktioniert. Vielleicht ist es der unmittelbare Punktabzug, über den man intern mal diskutieren muss, wenn Grenzen überschritten sind“, meinte er.

Marien war spürbar verärgert über die Geschehnisse. „Wir haben massiv Strafen angesammelt. Da muss man drüber diskutieren. Ich möchte heute aber nicht das Finanzielle in den Mittelpunkt stellen, weil heute Gewalt im Spiel war, in einer Form, in der eine rote Linie weit überschritten wurde“, sagte er am Sonntag.

DFL muss auf Übertritte reagieren

„Wir müssen uns in der DFL darüber unterhalten, wie wir solchen Übertritten in irgendeiner Weise begegnen können“, meinte Göttlich, der auch Mitglied im Präsidium der Deutschen Fußball Liga ist. „Wir stellen fest – und das ist nicht beim FC St. Pauli oder Hansa Rostock alleine so, sondern auch bei sehr vielen Vereinen – , man bekommt eine gewisse Klientel in keinster Weise mehr in die Verantwortung.“ In vielen Stadien sei es in den letzten Monaten sehr viel schlimmer geworden, sagte der Chef des Kiezclubs.

Die Befürchtungen vor dem als Hochrisikospiel eingestuften Nordduell hatten sich zumindest nach der Halbzeitpause bestätigt. Wegen des Zündens von Pyrotechnik und des Werfens von Böllern im und aus dem Fanblock der Gäste aus Rostock wurde das Spiel nach der Pause mit zehn Minuten Verspätung angepfiffen. Einer der Ordner war von einem Keramikteil eines zerstörten Waschbeckens getroffen worden und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein St.-Pauli-Fan wurde durch den Beschuss mit einem Böller verletzt. In einer zerstörten WC-Anlage wurde nach Angaben des FC St. Pauli Feuer gelegt.