﻿Nach Trainerentlassungen: Heuert Ex-Hansa-Coach Härtel bei Drittligist an?

„Ich höre auf“: NFL-Superstar Tom Brady beendet American-Football-Karriere endgültig

Der siebenmalige Super-Bowl-Gewinner Tom Brady beendet seine aktive Karriere im American Football. „Hallo Leute, ich will direkt auf den Punkt kommen. Ich höre auf“, sagte der erfolgreichste Football-Spieler der Geschichte am Mittwoch in einem knapp einminütigen Video bei Twitter.