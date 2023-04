﻿Ostseederby: SV Warnemünde empfängt Kieler TV zum Saisonfinale

In der 2. Volleyball-Bundesliga Nord empfängt der SV Warnemünde am Sonnabend Tabellennachbar Kieler TV. Im letzten Spiel der Saison wollen die Hanseaten noch mal als Sieger aus der Halle gehen.

Rostock. Am letzten Spieltag der 2. Volleyball-Bundesliga Nord empfängt der SV Warnemünde am Sonnabend den Kieler TV zum Ostseederby. Anpfiff in der Rostocker Ospa-Arena ist um 19 Uhr.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wollen die Warnemünder (5. Platz/33 Punkte) die Spielzeit versöhnlich beenden. Tabellennachbar Kiel (4./42) reist hingegen mit ordentlich Rückenwind an. Die Adler konnten ihre letzten beiden Partien gewinnen.„Es ist alles geboten für eine spannende und interessante Partie“, meint SVW-Zuspieler Johannes Deutloff.

Nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel wollen sich die Hanseaten revanchieren. „Unser Ziel ist es die Saison mit einem Sieg zu beenden und mit einem guten Gefühl in die Pause zu gehen“, so Deutloff. Außerdem will sich der SVW mit einem Erfolg für die Unterstützung ihrer Fans in dieser Spielzeit bedanken.