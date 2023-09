Der Angreifer schnürt einen Dreierpack beim 6:2-Erfolg des SV Siedenbollentin gegen den SV Warnemünde. Der SVW konnte die Partie lange offen. Am Ende stehen die Gäste wieder mit leeren Händen da und treffen am kommenden Sonnabend auf ein weiteres kriselndes Team.

Siedenbollentin. Peterson Appiah hat am Sonnabend den Unterschied gemacht. Der Angreifer des SV Siedenbollentin schenkte dem SV Warnemünde in der Fußball-Verbandsliga einen Dreierpack ein. Am Ende unterlag der SVW mit 2:6 (1:2) an der Mecklenburgischen Seenplatte. Die Warnemünder bleiben als einziges punktloses Team ligaweit weiterhin Tabellenschlusslicht.