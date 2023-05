﻿Play-off-Träume geplatzt: Rostock Seawolves unterliegen bei Ratiopharm Ulm

Ulm/Rostock. Die Rostock Seawolves können ihre Debütsaison in der Basketball-Bundesliga nicht mit der Teilnahme an den Play-offs krönen. Am Freitagabend unterlagen die Ostseestädter mit 86:116 (29:29, 17:22, 18:30, 22:35) bei Ratiopharm Ulm.

Beide Mannschaften starteten mit wilden Angriffen, fanden anschließend aber immer besser in ihren Rhythmus. Im zweiten Viertel agierten die Hanseaten zunächst mit mehr Schwung. Leichtfertige Fehler warfen die Wölfe im Anschluss aber zurück. Vor allem bei Rebounds waren die Ulmer präsenter. Mit 46:51 aus Sicht der Wölfe ging es in die Pause.

Statistik Ratiopharm Ulm: Jallow 33 Punkte, Caboclo 15, Hawley 14, Paul 11, dos Santos 10, Nunez 10, Christen 5, Zugic 5, Fuchs 5, Klepeisz 4, Bretzel 2, Herkenhoff 2. Rostock Seawolves: Lewis 21 Punkte, Alston Jr. 19, Pearson 16, Roland 15, Mawugbe 6, Gloger 4, Theis 3, Carter 2, Ilzhöfer, Nawrocki.

Ulm lässt Seawolves nach der Pause keine Chance

Auch nach dem Seitenwechsel behielten die Donaustädter die Oberhand. Ulmer Karim Jallow, der mit 33 Punkten Topscorer der Partie wurde, drehte auf. Während bei den Seawolves im Angriff die Luft raus war, klappte bei den Gastgebern offensiv fast alles. Am Ende setzten sich die Hausherren mit einem Vorsprung von 30 Zählern durch.

Durch den Erfolg sicherten sich die Ulmer die Teilnahme an der Meisterschaftsrunde. Für die Ostseestädter ist durch die Niederlage der Traum von den Play-offs geplatzt. In ihrem letzten Saisonspiel empfangen sie am Sonntag ab 15 Uhr die MHP Riesen Ludwigsburg.

Bereits im Vorfeld der Partie hatte der Erstliga-Ausschuss den Rostock Seawolves die Lizenz für die kommende Saison „mit auflösenden Bedingung“ erteilt. Bis zu einem bestimmten Stichtag müssen die Hanseaten nun den Nachweis von einer festgelegten Summe an Eigenkapital erbringen. Geschieht dies nicht rechtzeitig, wird die unter Vorbehalt erteilte Lizenz wieder entzogen.