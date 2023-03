﻿Reges Interesse: Frauen und Mädchen wollen bei Hansa Rostock durchstarten

Rund 60 interessierte Frauen und Mädchen stellten sich am Mittwochvormittag beim FC Hansa Rostock vor. Sie wollen Teil der neu gegründeten weiblichen Fußballsparte des Koggenklubs werden.

Rostock. Passen, dribbeln, schießen: Zur neuen Saison will der FC Hansa Rostock auch im Frauen- und Mädchenfußball aktiv werden. Dazu erschienen am Mittwoch, dem Internationalen Frauentag, circa 60 Interessierte im Alter von zehn bis 35 Jahren zu einem Probetraining auf dem Kunstrasenplatz am FCH-Nachwuchsleistungszentrum. „Ich bin sehr überrascht von der riesigen Resonanz. Vorab hatte ich regen E-Mail-Verkehr und musste teilweise bis in die Nacht arbeiten, um alle Anfragen zu bearbeiten“, meint Frank Goesch, der neu ernannte Koordinator für Frauen- und Mädchenfußball.