﻿Hansa Rostock kassiert 0:1-Heimpleite: Glöckner-Elf kann Darmstadt nicht stoppen

Rostock. Hansas Heimmisere dauert an: Gegen Tabellenführer SV Darmstadt 98 kassierten die Rostocker am Sonnabend im Flutlichtduell eine 0:1 (0:0)-Niederlage und bleiben damit seit dem 17. September im Ostseestadion ohne Sieg. Das Tor des Abends erzielte vor 25.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena Phillip Tietz per Freistoß (78.). Die Lilien sind seit nunmehr 20 Spielen unbesiegt.

Eine Überraschung gab es vor dem Anpfiff: John Verhoek musste zunächst auf der Reservebank Platz nehmen. Für den seit Monaten glück- und torlosen Niederländer rückte Svante Ingelsson, flankiert von Pröger und Duljevic, ins Sturmzentrum. Damian Roßbach und Kevin Schumacher kehrten nach ihren gegen Bielefeld (1:0) abgebrummten Spielsperren wieder zurück.

Fans sorgen mit Pyro-Aktion für Spielunterbrechung

Nach acht Minuten sorgten die Fans erst mal für eine Spielunterbrechung: Ein Feuerwerk auf der Südtribüne vernebelte den Spielern und Schiedsrichtern minutenlang die Sicht. Augenzeuge der verbotenen Fan-Choreo war DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der das Spiel auf Einladung des FC Hansa von einer Loge aus verfolgte. Da wird die nächste Strafe für den Koggenklub fällig, der in dieser Saison bereits zu Geldbußen in einer Gesamthöhe von fast 180.000 Euro verurteilt wurde. Am kommenden Freitag wird ein Hansa-Einspruch gegen eine im Januar verhängte Geldstrafe (31.200 Euro) in Frankfurt mündlich verhandelt.

Diese Pyro-Aktion auf der Südtribüne sorgte für eine mehrminütige Spielunterbrechung und wird Hansa abermals eine Geldstrafe einbringen. © Quelle: Marcus Völker/dpa

Mit einer starken Einzelaktion von Ingelsson begann nach gut 20 Minuten die beste Phase der Rostocker. Der Schwede nahm Tempo auf, drang in den Strafraum ein, wurde aber von einem Darmstädter sauber abgegrätscht. Anschließend machte Hansa weiter Druck, kam durch Duljevic und Pröger aber nur zu Halbchancen.

Kolke hält gegen Honsak die Null fest

Hansa blieb weiter bissig. Die größte Möglichkeit hatte Schumacher, der aus der Distanz mit rechts draufhielt, das von Ex-Hansa-Keeper Marcel Schuhen gehütete Gäste-Tor aber knapp verfehlte (35.). Malones Versuch nach Pröger-Zuspiel wurde abgeblockt. Der Tabellenführer war beeidndruckt, di Rostocker blieben dran. Mit einem Eckenverhältnis von 8:1 ging es in die siebenminütige Nachspielzeit. Und die begann mit der ersten Großchance für den Tabellenführer: Mit einer Glanztat verhinderte Kolke das 0:1 durch Honsak.

Darmstadt nach einer Stunde klar am Drücker

Das erste Achtungszeichen nach der Pause setzten die Rostocker. Dieses Mal versuchte es Pröger aus der zweiten Reihe, brachte den Ball aber ebenfalls nicht im Tor unter (49.). Fünf Minuten später Dusel für Hansa, als Mehlem draufhielt und sein abgefäschter Schuss an die Latte klatschte (54.). Der Tabellenführer machte jetzt Druck, Ronstadt scheiterte am reaktionsschnellen Kolke (57.). Anschließend hätte Tietz Darmstadt in Führung bringen müssen, doch der Stürmer verzog frei vor Kolke (62.). Einen weiteren Versuch von Tietz entschärfte Malone kurz vor der Linie (70.). Ronstadts Freistoß parierte Kolke (72.) ebenso wie den Veruch von Bennetts (73.).

Nächste Woche steht das brisante Derby beim FC St. Pauli an

Hansa konnte gegen die jetzt klar dominanten Gastgeber nicht mehr für Entlastung sorgen. Und es kam, was sich lange angedeutete hatte: Der Tabellenführer ging in Führung. Tietz legte sich den Ball zum Freistoß zurecht und schoss von der Strafraumgrenze rechts ins Eck (78.). 1:0 für die seit bis dahin in 19 Spielen (!) unbesiegten Gäste – mittlerweile verdient. Hansa gab nicht auf, ein Kopfball des eingewechselten Verhoek wurde kurz vor der Linie geklärt.

Das Programm wird für die Glöckner-Elf nicht leichter: Am kommenden Sonntag geht es zum brisanten Derby gegen den wiedererstarkten FC St. Pauli (vier Siege in Folge) ans Hamburger Millerntor.

Hansa: Kolke – Malone, van Drongelen (83. Munsy), Roßbach – Ananou, Fröde (90. Lee), Dressel (83. Rhein), Schumacher – Pröger, Duljevic (83. Fröling) - Ingelsson (79. Verhoek).

Tor: 0:1 Tietz (78.)