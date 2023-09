﻿Herbe Abfuhr für Ex-Hansa-Profi Sebastien Thill mit Luxemburg in Portugal

Almancil/Rostock. Schmerzlicher Abend für Sebastien Thill: Der ehemalige Mittelfeldspieler des FC Hansa Rostock kassierte in der Fußball-EM-Qualifikation mit Luxemburg eine 0:9 (0:4)-Abfuhr in Portugal. Der 29-Jährige wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt, nachdem er drei Tage zuvor beim 3:1-Heimsieg gegen Island 90 Minuten auf der Bank gesessen hatte. Luxemburg (10 Punkte) ist nach der Niederlage gegen die ohne den gesperrten Cristiano Ronaldo angetretenen Gastgeber in Almancil Tabellendritter der Gruppe J hinter Spitzenreiter Portugal (18) und der Slowakei (13).

Thill hatte sich nach seinem Wechsel zu Hansa im Sommer 2022 beim Zweitligisten nicht durchsetzen können und Rostock Ende August in Richtung Polen verlassen. Beim Zweitligisten Stal Rzeszow gab der Luxemburger am 3. September als Einwechsler sein Debüt (2:3 bei Motor Lublin).

Hansa-Verteidiger John Patrick Strauß gegen Taiwan in der Startelf

Beim Freundschaftsspiel der Philippinen in Taipeh gegen Gastgeber Taiwan (1:1) stand Hansa-Verteidiger John Patrick Strauß in der Startelf und wurde nach gut einer Stunde ausgewechselt. Am Dienstagabend (12. September) steht die zweite Partie an. In Manila treffen die Philippinen auf Afghanistan.

