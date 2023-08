﻿1:1 gegen Berliner AK: Hansa Rostock U 23 verpennt ersten Durchgang

Rostock. Da war mehr drin! In der Fußball-Regionalliga Nordost trennte sich die U 23 des FC Hansa Rostock am Sonntag 1:1 (0:1) -Unentschieden vom Berliner AK.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir sind unzufrieden. Das kommt davon, da die letzten Spiele vom Ergebnis her nicht so gut waren. Vom Inhalt und Fußballerischen hatten wir eine gewisse Erwartungshaltung geweckt, dass wir den BAK schlagen“, meinte FCH-Coach Kevin Rodewald und ergänzte: „Der BAK war in der ersten Halbzeit besser. Wir waren in der zweiten Halbzeit besser. Es geht 1:1 aus. Dann ist es am Ende auch irgendwo gerecht.“

Hansa U 23 mit schwacher Leistung im ersten Durchgang

Die Partie vor 839 Zuschauern im Ostseestadion begann jedoch durchwachsen für den Koggenklub. Immer wieder schlichen sich Fehler ins Aufbauspiel der Hansa-Amateure ein. Auch an der Abstimmung haperte es. So gerieten die Ostseestädter nach einem Abspielfehler von Keeper Elias Höftmann, der sein Regionalliga-Debüt feierte, mit 0:1 in Rückstand (31.). „Das passiert mal. Er ist ein junger Keeper und es war sein erstes Spiel. Ich mache ihm keinen Vorwurf“, so Rodewald.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Statistik Hansa U 23: Höftmann – Lang, Nkoa, Dietze, Aliu – Rotfuß (86. Schulz), Schünemann, Krüger (46. Schulz), Köster (86. Barata) – Bachmann (46. Thill), Breier (46. Dei). Tore: 0:1 Brando (31.), 1:1 Nkoa (64.). Schiedsrichter: Tim Gerstenberg (Glienicke). Zuschauer: 839.

Dabei hatten die jungen Hanseaten vorab zwei gute Möglichkeiten durch Krüger (28.) und Jannis Lang (30.). Ein Treffer blieb jedoch aus. Und auch nach dem Gegentreffer spielten die Rostocker weiter auf Angriff. Aber auch der wuchtige Schuss von Kapitän Sascha Schünemann (34.) und der Kopfball von Stürmer Mike Bachmann (37.) landeten nicht im Tor.

„Wir waren in der ersten Halbzeit gar nicht da. Das ist nicht zu erklären“, ärgerte sich der 32-jährige Trainer und ergänzte: „Ich habe keine Mannschaft von Hansa Rostock gesehen. So eine Halbzeit kannst du nicht abliefern.“

Wechsler bringen frischen Wind ins Angriffsspiel

In der Pause gab es dann ein „kleines Donnerwetter in der Kabine“. Zudem wechselten die Rostocker gleich dreimal. Randy Dei, Alessandro Schulz und Sebastien Thill kamen für die glücklosen Krüger, Bachmann und Pascal Breier in die Partie.

„Mit den drei Wechseln hatten wir dann eine gute Energie auf dem Platz. Die Jungs haben es aus meiner Sicht gut gemacht. Sie haben das Spiel direkt belebt und Gas gegeben“, meinte Rodewald.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zunächst scheiterte Dei noch per Kopf am BAK-Keeper (58.). Nur kurze Zeit später war es dann aber Profi-Aushilfe Patrick Nkoa, der den Ball nach einer Freistoß-Flanke von Thill zum viel umjubelten 1:1-Ausgleich einköpfte (64.).

Die Rostocker erspielten sich in Folge eine Reihe an guten Möglichkeiten. Dei (67.), Thill (68.), Nkoa (75.), Schulz (76.) und Thomas Rotfuß (84.) verpassten es jedoch allesamt, den Ball im Tor unterzubringen.

Hansa Rostock U 23 bleibt Strafstoß verwehrt

In der Schlussphase dann noch ein Aufreger: Nach einer Standardsituation kam der aufgerückte Nkoa nach einem Trikotzupfer im Strafraum zu Fall. Ein Elfmeterpfiff blieb jedoch aus – ganz zum Ärger von Rodewald. Der Coach beschwerte sich lautstark und sah dafür vom Schiedsrichter die Gelbe Karte (86.).

Lesen Sie auch

Und beinahe wäre es noch dicker für die Hansa-Zweitvertretung gekommen. In der Nachspielzeit lief ein BAK-Angreifer frei auf das Rostocker Tor zu und versuchte per Heber den Siegtreffer zu erzielen. FCH-Schlussmann Höftmann behielt dieses Mal jedoch die Nerven und fing den Lupfer ab. Es blieb beim 1:1.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für den Koggenklub ist der Punktgewinn nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge ein kleiner Befreiungsschlag. Dennoch ist Rodewald nicht zufrieden mit der Ausbeute seiner Mannschaft. „Unseren Kader zeichnet es aus, dass wir auch von der Bank aus Impulse setzen können. Die waren heute da. Am Ende haben wir aber nicht gewonnen und deshalb sind wir enttäuscht“, so der Trainer.

OZ