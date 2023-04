﻿1:1 gegen FSV Bentwisch: Hermann-Hammer entreißt FC Förderkader noch den Sieg

Rostock. Für den FC Förderkader René Schneider kommt es momentan knüppeldick. Dem Fußball-Verbandsligisten fehlte am Sonnabend nur eine Minute, um den ersten Erfolg in der Rückrunde einzufahren. Im Heimspiel gegen den FSV Bentwisch (jetzt 9. Platz/23 Punkte) musste der FC Förderkader in der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen. Am Ende hieß es 1:1 (0:0). Es war zwar der erste Punkt in diesem Jahr für die Rostocker, doch es fühlte sich wie eine Niederlage an.

Bei den Gastgebern war der Frust nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Frank Hübner entsprechend groß. Förderkader-Trainer Stephan Malorny haderte: „Wir haben uns in der Schlussphase zu tief darauf verlassen, dass wir den bis zum Ende verteidigt bekommen. Dann ist da aber noch ein Tim Hermann, der die Qualität hat einen Ball aus 25 Metern in den Angel zu hauen.“

Hermann trifft per Fernschuss für FSV Bentwisch

Jener Hermann war es in der zweiten Minute der Nachspielzeit, der die Bentwischer jubeln ließ. Gegen den eingewechselten Förderkader-Akteur Emil Eich eroberte der FSV-Kicker den Ball und zog aus der Ferne ab. Sein Hammer schlug unhaltbar für Rostocks Torwart Philipp Fleischer im Kasten ein. Es war der Treffer, der den Gästen noch einen Punkt rettete.

Statistik FC Förderkader: Fleischer – Weder, Swaner, Böhm – Grambow (46. Ehlert), Grabow, Tarra (57. Eich), Jankowski – Gerullis, Haas (90. +1 Schröder), Pagels (79. Klepper). FSV Bentwisch: Gaedtke – Hurtig, T. Pergande, Geers, Stepanek – John (65. Bäther), Freiherr von Schade (65. N. Pergande), Thedran – Berndt, Hermann, Studier (71. Rodeck). Tore: 1:0 Eich (62.), 1:1 Hermann (90. +2). Schiedsrichter: Frank Hübner. Zuschauer: 70.

„Ich hatte immer das Gefühl, dass wir noch einen Treffer machen werden“, befand FSV-Coach Anton Müller, der seine Mannschaft „eine gute erste Halbzeit“ bescheinigte. „Allerdings hat uns da der Zug zum gegnerischen Tor gefehlt.“

FC Förderkader: Fleischer hält Elfmeter

In der zweiten Hälfte hatten die Bentwischer zwar auch mehr von der Partie, doch das erste Tor machte der Förderkader. Aus dem Nichts bugsierte Eich in der 62. Minute im Grätschen den Ball vorbei am Bentwischer Torhüter Oliver Gaedtke. Der Jubel bei den Hausherren war groß. Der erste Sieg nach zuvor fünf Niederlagen in Serie war greifbar.

Während die Rostocker bis zum Schluss gute Konterchancen ausließen, drückten die Bentwischer auf den Ausgleich. Zunächst bekamen sie einen Foulelfmeter zugesprochen mit dem Philipp Berndt (78.) an Philipp Fleischer scheiterte. Am Ende saß dann Hermanns 25-Meter-Kracher.

Malorny-Elf fünf Zähler vor erstem möglichen Abstiegsplatz

„Insgesamt haben wir es gut gemacht. Leider machen wir das 2:0 nicht, da wir nicht abgezockt genug waren. Darüber dürfen wir uns dann auch nicht beschweren. In unserer Situation ist es natürlich fatal, die Führung noch hergegeben zu haben“, sagte Stephan Malorny, dessen Team mit 16 Punkten auf dem 13. Tabellenrang verbleibt. Dahinter befinden sich noch der Penzliner SV (14. Platz/11 Punkte) und TSV Bützow (15./3).

Nach aktuellem Stand würden zwei Teams aus der Verbandsliga absteigen da momentan zwei Mannschaften aus MV in der NOFV-Oberliga Nord sich auf Abstiegsplätzen befinden. Somit hätte der Förderkader momentan fünf Zähler Vorsprung auf den Tabellenkeller.

FC Förderkader und FSV Bentwisch mit nächster Aufgabe in Bützow

Im Auswärtsspiel gegen Schlusslicht Bützow hätten die Rostocker am kommenden Freitag (Anpfiff: 19.30 Uhr) die Möglichkeit, sich etwas mehr Luft zu verschaffen. Bereits am Mittwoch bestreitet der FSV Bentwisch sein Nachholspiel um 19.30 Uhr in Bützow.