﻿ 1:1 im Test gegen BFC Dynamo: Auf Hansa Rostock wartet noch viel Arbeit

Rostock. Für Alois Schwartz gibt es noch viel zu tun. Das hat dem Trainer des FC Hansa Rostock am Mittwochnachmittag das 1:1 (0:1) im vorletzten Testspiel der Sommervorbereitung gegen den Fußball-Regionalligisten BFC Dynamo aufgezeigt. „Da liegt noch einiges an Arbeit vor uns“, bilanzierte der 56-Jährige eineinhalb Wochen vor dem Zweitliga-Start am 30. Juli gegen den 1. FC Nürnberg.

Vor allem die erste Hälfte gegen BFC hatte Schwartz überhaupt nicht gefallen. Die Rostocker agierten uninspiriert und behäbig. „Wir haben das Spiel in den ersten 45 Minuten körperlich und von der Aggressivität her nicht so richtig angenommen. Nach vorne haben wir nicht so viel herausgespielt“, meinte der Coach.

Spannend war vor allem die Frage, wenn er nach dem Ausfall von Neuzugang Oliver Hüsing (Muskelbündelriss) defensiv aufbieten würde. Schwartz ließ in einer Dreierkette mit Patrick Nkoa, Damian Roßbach und Alexander Rossipal spielen. Letztgenannter ist ursprünglich als Linksverteidiger geholt worden und probierte sich innen. „Alex hat das ganz vernünftig gemacht“, befand Schwartz, wünscht sich aber insgesamt aber mehr Kommunikation in der Abwehr.

Spiel fand ohne Zuschauer statt

In der ersten Halbzeit ließ die Defensive gegen den BFC zwei brenzlige Szenen zu. Eine Gelegenheit für die Berliner ereignete sich nach gerade mal 20 Sekunden. Ein Schuss von Dynamo-Angreifer Rufat Dadashov klatschte an den Pfosten. Hansa berappelte sich danach, agierte aber bis zum Pausenpfiff über weite Strecken ideenlos. Engagiert und giftig auftretende BFC-Kicker belohnten sich anschließend mit dem Führungstreffer in der 34. Minute. Dadashov schlenzte das Spielgerät gefühlvoll in den Winkel.

Großer Jubel kam nur bei den Berlinern und ihrem Trainer- sowie Betreuerstab auf. Die Partie wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit ohne Fans ausgetragen.

Güler rettet das Unentschieden

Noch vor dem Gegentor hatte Alexander Rossipal (33.) eine gute Kopfballchance für Hansa. Diese und ein Fernschuss von Nils Fröling (38.) blieben die einzig gefährlichen Situationen der Hausherren bis zum Seitenwechsel. Alois Schwartz stampfte in der Pause unzufrieden in Richtung Kabine. Er wechselte zur zweiten Halbzeit offensiv dreimal durch.

Statistik FC Hansa: Körber – Nkoa (69. Strauß), Roßbach, Rossipal – Neidhart, Vasiliadis (46. Kinsombi), Dressel (69. Rhein), Schumacher – Fröling (46. Singh) – Pröger (78. Güler), Hinterseer (46. Ingelsson). Tore: 0:1 Dadashov (34.), 1:1 Güler (85.).

Mit den frischen Kräften Sarpreet Singh, Christian Kinsombi und Svante Ingelsson zeigten die Rostocker ein anderes Gesicht. Die Gastgeber übten wesentlich mehr Druck auf die Berliner aus. Allerdings blieb der Abschluss von Singh (58.) lange Zeit die einzige Chance. Erst in der Schlussphase kam Hansa doch noch zum Ausgleich. Nach Vorarbeit von Svante Ingelsson traf der eingewechselte Serhat-Semih Güler zum 1:1. Das war gleichbedeutend mit dem Endstand.

Schwartz: „Geistige Frische fehlt noch“

„Im ersten Abschnitt hatten wir nicht wirklich eine zwingende Chance. Nach der Pause wurde es ein bisschen besser. Gut ist, dass wir spät noch den Ausgleich machen. Der BFC hat sich gut präsentiert. Bei uns ist im Spiel nach vorn noch sehr viel Luft nach oben“, kommentierte Hansas Mittelfeldspieler Simon Rhein.

Seinem Trainer Alois Schwartz hatte der Test gegen den BFC nicht unbedingt in den Rhythmus gepasst. Immerhin waren die Rostocker erst am Sonntag vom neuntägigen Trainingslager aus Neuruppin zurückgekehrt, wo sie noch am Sonnabend gegen den polnischen Erstligisten Pogon Stettin (2:0) erfolgreich getestet. Nach einem freien Tag hatte Hansa am Dienstag wieder trainiert. „Die körperlich Frische ist da, aber die geistige Frische fehlt noch“, meinte der Übungsleiter.

Schon am kommenden Sonnabend (Anpfiff: 15 Uhr) steigt für die Rostocker die Generalprobe vor dem Ligastart. Im Ostseestadion kommt es dann zum Duell gegen den amtierenden Europa-League-Gewinner FC Sevilla. Für die Partie gegen die Spanier waren bis Dienstagvormittag bislang rund 19.500 Karten abgesetzt worden.

