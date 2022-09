﻿1:3 gegen Icefighters Leipzig – Rostock Piranhas mit Auftaktniederlage

Die Rostock Piranhas haben zum Auftakt der neuen Spielzeit in der Eishockey-Oberliga Nord verloren. In einem umkämpften Spiel gegen die Icefighters Leipzig unterlagen sie 1:3.

Nur 14 Sekunden dauerte es, da zappelte der Puck bereits im REC-Tor. Die Gäste gingen mit 1:0 in Führung. Anschließend steigerten sich die Ostseestädter und fanden besser in die Begegnung. Während die Hanseaten zunächst mehrere Chancen ungenutzt ließen, behielt Top-Neuzugang Keegan Dansereau kurz vor dem Pausenpfiff die Nerven und netzte zum Ausgleich ein (20. - in Überzahl).