﻿1:3 gegen Leipzig: Rostock Piranhas verlieren in den letzten Minuten

Eishockey-Oberliga Nord: Die Rostock Piranhas unterliegen trotz ansprechender Leistung bei den Icefighters Leipzig. Zwei Gegentore in den Schlussminuten zwingen die Raubfische in die Knie.

Rostock/Leipzig. Die Rostock Piranhas haben ihr Auswärtsspiel in der Eishockey-Oberliga bei den Icefighters Leipzig gestern Abend mit 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) verloren. In einer umkämpften Partie unterlag der Vorletzte beim Tabellensechsten erst durch zwei späte Tore von Michael Burns (56.) und Ex-Rostocker Filip Stopinski (60.).

Die Ostseestädter waren zwar als drittschwächstes Offensivteam der Liga (22 Tore in neun Spielen) angereist, gingen aber gegen die drittbeste Defensivmannschaft (erst 24 Gegentreffer in zehn Partien) überraschend in Führung. Mark Ledlin traf vor 756 Zuschauern mit seinem dritten Saisontor. Doch der Vorsprung hielt nur ganze 51 Sekunden. Noch in derselben Minute erzielte Victor Östling für die Sachsen den Ausgleich (16.).

In den folgenden 40 Minuten egalisierten sich beide Teams. Leipzig schoss zwar insgesamt deutlich mehr aufs Tor (32:17), konnte sich aber erst zum Schluss durchsetzen.

REC: Strasen – Renke, Seifert, Henderson, Kraus, Pöpel – Becker, Voronov, Döring, Dansereau, Parnham, Schröpfer, Pauker, Steinmann, Paul-Mercier, Ledlin, Hahn.