﻿1:4 gegen Crocodiles Hamburg: Rostock Piranhas bleiben Schlusslicht

Rostock. Wieder nichts: Die Negativserie der Rostock Piranhas in der Eishockey-Oberliga hält an. Im Nordduell unterlagen die Raubfische gestern den Crocodiles Hamburg mit 1:4 (1:1, 0:2, 0:1). Für den REC war es die dritte Niederlage in Folge, er bleibt weiter Tabellenschlusslicht.

Dabei sind die Ostseestädter durch einen Blitzstart nach 59 Sekunden durch Kilian Steinmann sogar in Führung gegangen. Doch die Freude hielt nicht lange an. In Überzahl glichen die Hamburger in der fünften Minute aus.