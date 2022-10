﻿1:6 gegen Duisburg: Rostock Piranhas kassieren Klatsche im Kellerduell

Eishockey-Oberliga Nord: Die Negativserie der Rostock Piranhas dauert an. Im Kellerduell gegen die Füchse Duisburg unterliegen die Ostseestädter 1:6 und bleiben Tabellenschlusslicht.

Die Durststrecke von REC-Kapitän Mark Ledlin (v.) und seinen Teamkollegen hält an.

Duisburg/Rostock. Große Enttäuschung bei den Rostock Piranhas: Ihre Negativserie in der Eishockey-Oberliga Nord hält an. Gestern Abend unterlagen sie im Kellerduell bei den Füchsen Duisburg mit 1:6 (1:2, 0:2, 0:2) – die vierte Niederlage in Folge.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Hausherren gingen im ersten Drittel mit 1:0 in Führung (9.). Den Hanseaten gelang zwar in Überzahl durch Mark Ledlin der Ausgleich (13.), doch noch vor der ersten Pause trafen die Gastgeber zum 2:1 (16.).

Im zweiten Durchgang setzte der REC eine Vielzahl an Torschüssen ab – jubeln durften jedoch die Füchse, die auf 4:1 stellten (27., 38.). In der 29. Minute kam es zu einer Rudelbildung. Der Schiedsrichter sprach fünf Strafen aus (3 REC, 2 Duisburg). Von beiden Teams musste ein Spieler für fünf Minuten auf die Strafbank. Angetrieben von den rund 800 Zuschauern setzten die Gastgeber im Schlussabschnitt noch zwei Treffer drauf: Per Doppelschlag erhöhten sie zum 6:1-Endstand (48., 49.).

REC: Strasen – Renke, Seifert, Richter, Henderson, Kraus, Pöpel – Voronov, Becker, Döring, Hahn, Gansereau, Guran, Parnham, Schröpfer, Pauker, Steinmann, Paul-Mercier, Ledlin.