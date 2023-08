Ein düsteres Wochenende liegt hinter dem SV Warnemünde. In der Fußball-Verbandsliga mussten sich die Ostseestädter der SpVgg Torgelow-Ueckermünde deutlich geschlagen geben. SVW-Coach Heiko März fand nach der Niederlage deutliche Worte.

Rostock. Der SV Warnemünde wartet auch nach dem zweiten Spieltag weiter auf die ersten Punkte. In der Fußball-Verbandsliga kassierten die Ostseebad-Kicker am Sonnabend eine deutliche 1:8 (0:3) -Klatsche im Heimspiel gegen die SpVgg Torgelow-Ueckermünde. „Das Ergebnis geht auch in der Höhe vollkommen in Ordnung“, gestand SVW-Coach Heiko März ein.