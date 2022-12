﻿1. LAV Rostock: 6. Neujahrslauf eröffnet Sportjahr 2023

Dieser OZ-Artikel aus dem September 2022 interessierte in diesem Jahr besonders viele Leser: Was passierte an Bord des Flugzeugs? Eine Cessna aus Spanien ist stundenlang offenbar führungslos über Europa hinweg geflogen – auch über MV. Eurofighter aus Laage stiegen auf, um den Jet zu begleiten. Die Maschine stürzte später in die Ostsee. Was bisher bekannt ist.