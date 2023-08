Summer in the City

Altstadtfest in Wismar: Diese Händler und Musiker machen mit

Summer in the city. Unter diesem Motto gestalten Händler und Musiker am 12. August von 10 bis 21 Uhr ein Altstadtfest in Wismar. Es gibt Aktionen für Kinder und kulinarische Leckerbissen. Der Eintritt ist frei.