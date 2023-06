﻿Erste DFB-Pokal-Runde terminiert – Hansa Rostock und Rostocker FC spielen am Sonntag

Nach großer Suchaktion

Offenbar beim Baden gestorben: Mann entdeckt Toten am Strand von Warnemünde

In Rostock-Warnemünde ist am Mittwochvormittag ein toter Mann entdeckt worden. Vermutlich handelt es sich um einen 30-Jährigen, der seit Dienstagabend nach einem Bad in der Ostsee vermisst worden war. An dem Tag war es sehr stürmisch, es herrschte Badeverbot.