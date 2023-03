﻿18. Saisonsieg: Handballerinnen der Rostock Dolphins sind nicht zu bremsen

Ein (fast schon) gewohntes Bild: Die Rostock Dolphins jubelten bereits zum 18. Mal in dieser Saison.

Buxtehude. Und wieder tanzten die Delfine. Nach dem deutlichen 36:26 (20:14)-Erfolg der Rostocker Handballerinnen bei der Bundesliga-Reserve des Buxtehuder SV sangen die Gäste-Spielerinnen auf der Fläche lautstark den Song „Take Me Home, Country Roads“ mit, der über die Lautsprecher ertönte. Im Duell beim Tabellenfünften setzte sich der seit der Vorwoche bereits feststehende Staffelsieger der 3. Liga am Ende verdient durch und holte sich so vor allem Selbstbewusstsein für die Mitte April beginnende Aufstiegsrunde.

RHC-Trainer Dominic Buttig musste auf die verletzten Liza Johannisson, Lara Brezenci und Julia Hinz sowie auf die beruflich verhinderte Nicole Rotfuß verzichten. Dafür war Hanna Naussed nach langer Pause wieder dabei und konnte sich auch in die Torschützenliste eintragen.

Den besseren Start in die Partie erwischten die Gastgeberinnen, die bis zum 4:3 (8.) immer vorlegten. Der Tabellenführer musste sich erst auf die offensive Deckung gegen Nele Reimer einstellen, die trotz enger Bewachung die ersten drei RHC-Treffer erzielte. Durch Tore von Antonia Fränk, Jette Köppen und Kapitänin Hanna Strack drehten die Dolphins die Partie zum 6:4 (9.). Letztmalig war der BSV beim 7:8 (12.) dran, dann zog der Favorit allmählich davon. Die Ostseestädterinnen standen in der Abwehr gut, im Spiel nach vorn wurde schnell und variabel agiert.

In der 46. Mutter erzielte Antonia Fränk das 30:21 für die Ostseestädterinnen. Ihre Mutter, die auf der Tribüne saß, musste schmunzeln, denn es die zweite Partie in Folge, in der ihre Tochter den 30. RHC-Treffer erzielte und somit erneut der Mannschaft Kuchen kredenzen muss.

Nicht zu stoppen: Britt Punzius auf dem Weg zum gegnerischen Tor. Die RHC-Spielerin erzielte drei Treffer. © Quelle: privat

„Wir haben verdient gewonnen. Das ist gerade vor der Aufstiegsrunde wichtig für das Selbstbewusstsein meiner Spielerinnen“, konstatierte Trainer Dominic Buttig. „Wir hatten in beiden Halbzeiten sicher ein paar Minuten, in denen wir nicht aufmerksam genug waren, aber die Mannschaft hat sich ganz schnell wieder gefangen und gemeinsam alles für den Sieg getan.“

Am kommenden Wochenende steht für den Rostocker HC das letzte Heimspiel in den Staffelspielen auf dem Programm. Vor einer möglichst großen Zuschauerkulisse will der Meister auch gegen den Tabellensechsten SV Henstedt-Ulzburg (18.30 Uhr, Fiete-Reder-Halle) gewinnen.

RHC: Peters, Clasen – Pieth 1, Punzius 3, Reimer 6, Selle 5, Naussed 1, Grützner 2, Kellert 2, Bunke 1, Strack 3, Corkovic 3/2, Köppen 2, Fränk 4, Schult 3.

Siebenmeter: RHC 2/2, BSV 3/2.

Strafminuten: RHC 6, BSV 2.