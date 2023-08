﻿2:1 bei Makkabi Berlin: Rostocker FC verteidigt mit „viel Leidenschaft und Einsatz“

Berlin/Rostock. Der Rostocker FC ist am Sonntag mit drei Punkten aus der Hauptstadt zurückgekehrt. In der NOFV-Oberliga Nord setzten sich die Kicker vom Damerower Weg mit 2:1 (1:0) bei TuS Makkabi Berlin durch. „Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, meinte RFC-Coach Silvio Schulz.

Die Hausherren hatten von Beginn an mehr Spielanteile. Unbeeindruckt vom Auftreten der Hausherren konnten die Hanseaten in der 28. Minute aber die Führung erzielen. Remmy Kruse markierte das 1:0 für den RFC.

Rostocker FC überzeugt mit geschlossener Mannsschaftsleistung

Auch nach dem Seitenwechsel behielten die Berliner die Oberhand und erspielten sich eine Reihe an guten Chancen. Ein Treffer blieb zunächst aber aus. „Meine Jungs haben mit viel Leidenschaft und Einsatz verteidigt“, lobte Schulz.

In der Nachspielzeit machten die Rostocker schließlich den Deckel drauf. Joker Marc-Luka Ratajczyk, der erst kurz zuvor eingewechselt wurde, erhöhte auf 2:0. Zwar konnte Makkabi im kurz darauf per Foulelfmeter noch den Anschluss erzielen, das änderte jedoch nichts mehr am Ausgang der Partie.

„Die Jungs haben in zwei wichtigen Momenten Tore gemacht. Wir hatten ein wenig das Glück des Tüchtigen“, resümierte Trainer Schulz zufrieden.

RFC: Schneider – Ben Cadi, Mikolajczak, N Diaye (73. Akogo), Scharf, Banouas (90. Ratajczak), Martin, Mietzelfeld (74. Handy), Doagbodzi, Schah Sedi, Kruse.

