﻿2:5 gegen Hannover Indians – Dezimierte Rostock Piranhas verspielen Führung

Jahrelang war er selbst auf physiotherapeutische Hilfe im Profisport angewiesen. Jetzt hat sich Sebastian Rank als Physiotherapeut in Rostock selbstständig gemacht. Der Wahl-Rostocker war Triathlet und gehörte zur Deutschen Nationalmannschaft. Was er in seinem neuen Berufsleben erreichen will. Mit Video und Bildergalerie.