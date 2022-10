﻿2:6 gegen Moskitos Essen: Rostock Piranhas auswärts ohne Biss

Essen/Fürth. Enttäuschung bei den Rostock Piranhas: In der Eishockey-Oberliga Nord unterlagen die Raubfische am Freitagabend bei den Moskitos Essen mit 2:6 (0:3, 1:3, 1:0).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachdem die Ostseestädter am vergangen Sonntag nach vier Niederlagen in Folge ihre Sieglos-Serie beendet und sich erstmalig in dieser Saison die volle Punktzahl gesichert hatten (7:1 gegen Krefelder EV), wollte der REC den positiven Schwung mit in das Auswärtsspiel nach Essen nehmen – vergebens.

Moskitos Essen spielen sich in einen Rausch

Bereits nach dem zweiten Drittel war die Partie entschieden. Die Piranhas kassierten sechs Gegentreffer am Stück. Drei im ersten Durchgang (6., 14., 15.) und drei im zweiten Abschnitt (27., 36., 38.).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch zwei anschließende Tore von Stürmer Dante Hahn (38., 55.) konnten die siebte REC-Niederlage im neunten Spiel nicht mehr verhindern. Die Rostocker bleiben im Tabellenkeller.

REC: Di Berado – Renke, Seifert, Becker, Henderson, Kraus, Pöpel – Voronov, Hahn, Döring, Dansereau, Parnham, Schröpfer, Pauker, Steinmann, Paul-Mercier, Ledlin.