﻿FC Hansa Rostock reist ohne Quintett nach Bielefeld

Ostseestadion, Sportsbar, Kino: Hier finden in MV Super-Bowl-Partys statt

In der Nacht auf Montag (13. Februar, 0.30 Uhr, Pro 7) treffen die Philadelphia Eagles im Super Bowl LVII auf die Kansas City Chiefs. Wer das 57. NFL-Endspiel nicht allein schauen will, kann das mit Gleichgesinnten auf einer der Super-Bowl-Partys in MV tun. Wir sagen, wo sich die Football-Fans treffen.