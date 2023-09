Sonntag ab 13 Uhr im Liveticker: 1. FC Kaiserslautern gegen Hansa Rostock

Tage der Industriekultur am Wasser

Seltene Gelegenheit in Wismar: Klärwerk Koggenoor öffnet einen Tag für Besucher

Die Metropolregion Hamburg, zu der auch Wismar gehört, lädt am 23. und 24. September zu den Tagen der Industriekultur am Wasser ein. Dabei können Gebäude besichtigt werden, in die man sonst nicht hineinkommt – was alles in der Stadt öffnet.