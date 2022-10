2. Bundesliga im Liveticker: FC Hansa Rostock gegen 1. FC Kaiserslautern

Nach geplanter Werkschließung in Laage zum 30. September herrschen Frust und Unsicherheit bei Mitarbeitern. Lange war kein Sozialplan in Sicht, schildert ein Betroffener. Die Beschäftigten hängen in der Luft. Was die Gewerkschaft am Mittwoch verkündet hat und was das für die Mitarbeiter bedeutet