2. Bundesliga im Liveticker: FC Hansa Rostock gegen 1. FC Nürnberg

Kirche in Lübsee saniert: Gemeinde feiert mit Lichtshow und Konzert

Erstmals in ihrer über 700-jährigen Geschichte war die Kirche in Lübsee (Nordwestmecklenburg) am Sonnabend Schauplatz einer Lichtshow mit Konzert und Lesungen. Der Anlass: Das Gotteshaus wurde für über 750.000 Euro saniert.