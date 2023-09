Sonnabend ab 12.30 Uhr im Liveticker: FC Hansa Rostock gegen Fortuna Düsseldorf

Polizei ermittelt

Haus evakuiert: Eine Frau bei Küchenexplosion in Torgelow leicht verletzt

Bei einer Explosion in einer Küche eines Mehrfamilienhauses in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Donnerstagabend eine Person leicht verletzt worden. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.