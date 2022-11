﻿2. Bundesliga im Liveticker: FC Hansa Rostock gegen SV Sandhausen

2. Bundesliga: Der FC Hansa Rostock empfängt am Freitagabend ab 18.30 Uhr den SV Sandhausen. Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet via Ticker ab 18.15 Uhr live aus dem Stadion. Schalten Sie ein!

Will erneut knipsen: FCH-Torjäger Kai Pröger.

Rostock. Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock will den nächsten Dreier einfahren. Am Freitagabend empfängt der Koggenklub den SV Sandhausen unter Flutlicht. Anpfiff im Ostseestadion ist um 18.30 Uhr. Bereits ab 18.15 Uhr berichtet die OSTSEE-ZEITUNG via Ticker live aus dem Stadion. Schalten Sie ein!

Die Hanseaten (12. Platz/17 Punkte) konnten am vergangenen Wochenende nach vier sieglosen Spielen in Folge wieder einen Erfolg feiern (3:0 gegen Jahn Regensburg). Nun will der FCH gegen die abstiegsbedrohten Pfälzer (17./13) nachlegen.

Außergewöhnlich: Die Ostseestädter werden in einem Sondertrikot auflaufen. Im Anschluss an die Partie werden die Jerseys für den guten Zweck versteigert.

Von OZ-Redaktion