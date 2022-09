2. Bundesliga im Liveticker: Fortuna Düsseldorf gegen FC Hansa Rostock

2. Bundesliga: Der FC Hansa Rostock gastiert am Sonnabend ab 20.30 Uhr bei Fortuna Düsseldorf. Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet ab 20.15 Uhr via Liveticker.

Will mit seinen Teamkollegen am Sonnabend gegen Fortuna Düsseldorf jubeln: Nico Neidhart.

Düsseldorf. Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock will nach zwei Niederlagen in Folge (0:2 gegen Karlsruher SC, 0:1 gegen Hannover 96) wieder einen Sieg einfahren. Am Sonnabend gastieren die Ostseestädter (11. Platz/9 Punkte) unter Flutlicht bei Fortuna Düsseldorf (8./11). Anpfiff in der Merkur Spiel-Arena ist um 20.30 Uhr. Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet bereits ab 20.15 Uhr via Liveticker. Schalten Sie ein!

Zwar sind die Fortunen seit Mitte Februar 2022 im eigenen Stadion ungeschlagen, ein positiver Aspekt für den Koggenklub könnte jedoch sein, dass die Düsseldorfer mit argen Personalproblemen zu kämpfen haben. Am Donnerstag waren nur 14 Kicker aus dem F95-Kader einsatzbereit. Es wird also spannend!

Im jüngsten Aufeinandertreffen beider Mannschaften mussten die Hansestädter Anfang April eine schmerzhafte 0:3-Pleite verkraften.

Von OZ-Sportredaktion