In der 2. Fußball-Bundesliga tritt der FC Hansa Rostock heute ab 13 Uhr beim SC Paderborn an. Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet seit 12.30 Uhr mit einem Liveticker von der Partie.

Live im Ticker: Hansa Rostock gerät gegen SC Paderborn in Rückstand

Paderborn. Am 28. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gastiert der FC Hansa Rostock am Sonnabend (15. April) beim SC Paderborn. Anpfiff in der Home-Deluxe-Arena ist um 13 Uhr. Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet seit 12.30 Uhr mit einem Liveticker von der Partie.

Die abstiegsbedrohten Ostseestädter (17. Platz/25 Punkte) bewiesen bei der jüngsten 2:3-Niederlage gegen Holstein Kiel eine Menge Kampfgeist. Gegen die Ostwestfalen (6./43) wollen sie erneut viel Einsatz zeigen und sich dieses Mal mit einem Sieg belohnen.

Bei den Kickern aus Paderborn läuft es aktuell auch nicht wirklich rund. In ihren vergangenen sechs Partien konnten sie nur einen Sieg einfahren. Am zurückliegenden Wochenende unterlagen sie Spitzenreiter SV Darmstadt auswärts mit 1:2.

Im Hinspiel konnte der SCP gegen Hansa einen souveränen 3:0 (1:0) -Erfolg einfahren. Im ersten Durchgang brachte Ron Schallenberg die Gäste per Fernschuss in Führung (19.). In der Schlussphase der Partie machten Robert Leipertz (80.) und Marvin Pieringer (88.) mit ihren Treffern den Deckel drauf. Im Rückspiel wollen die Rostocker jubeln.