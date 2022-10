2. Bundesliga im Liveticker: SpVgg Greuther Fürth gegen FC Hansa Rostock

In MV hat eine Schule den hoch dotierten Hauptpreis des Deutschen Schulpreises gewonnen. Heißt: Die Einrichtung in Waren (Müritz) gilt jetzt als beste Schule Deutschlands. Wir haben das Berufliche Bildungszentrum besucht, um herauszufinden, was diese Schule so besonders macht und was nun mit dem Preisgeld passiert.