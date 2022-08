Mit neuer Spielstätte: Rostocker BSG startet in Kreisoberliga-Debütsaison

Am Sonnabend beginnt für die Rostocker BSG das Abenteuer in der Kreisoberliga. Höher hat der Klub, der vor zehn Jahren gegründet wurde, noch nie gespielt. In Diesem Sommer haben die Ostseestädter ein neues Zuhause gefunden.