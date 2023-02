﻿Der Bann ist gebrochen: Wasserballer der HSG Warnemünde feiern ersten Sieg

Hybrid-Auto verursacht Feuer in Burg Stagard: Ehepaar verletzt, Haus unbewohnbar

Zwei Rentner in Burg Stagard haben am Wochenende ihr Zuhause bei einem Feuer verloren. Auslöser ist laut Brandursachenermittler ein Defekt in einem Hybrid-Fahrzeug, das in der Garage geparkt war.