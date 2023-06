﻿Hansa Rostock holt Serhat Güler vom Wuppertaler SV

Rostock. Der erste Neuzugang des FC Hansa Rostock für die neue Saison kommt aus der Fußball-Regionalliga West. Die Ostseestädter haben Serhat-Semih Güler vom Wuppertaler SV ablösefrei verpflichtet. Darüber informierten die Rostocker ihre Mitglieder am Donnerstagvormittag. Der 25-jährige Angreifer hat sich in der abgelaufenen Saison mit der Quote von 23 Treffern in 29 Viertliga-Spielen für höherklassige Aufgaben empfohlen.

Güler erhält Einjahresvertrag bei Hansa Rostock

Der Torschützenkönig der Regionalliga West hat einen Einjahresvertrag bei der Kogge unterschrieben. Einigen Medienberichten zufolge hatte Güler Angebote mehrerer Drittligisten im westdeutschen Raum abgelehnt. „Es war immer mein Ziel und Traum, hochklassig Fußball zu spielen – der nun in Erfüllung geht und ich werde insbesondere für die vielen Hansa-Fans, die deutschlandweit bekannt sind, alles abrufen und immer mein Bestes für den Verein geben“, verspricht der gebürtige Kölner in einer Vereinsmitteilung. Es wird seine erste Saison in einer der drei deutschen Profiligen werden.

Ausgebildet wurde Güler unter anderem bei Bayer 04 Leverkusen und Fortuna Düsseldorf. Über Fortuna Köln, den ZFC Meuselwitz und Bonner SC landete der Offensivspieler im vergangenen Sommer in Wuppertal. Schon beim BSC hatte er in der Saison 2021/22 mit 14 Treffern in 33 Partien seinen Tor-Instinkt unter Beweis gestellt. Es wird seine erste Saison in einer der drei deutschen Profiligen werden.

Der Stürmer ist der erste Transfer von Hansas neuem Sportdirektor Kristian Walter, der am Montag offiziell vorgestellt worden war. Er sieht in Güler einen „variablen Stürmer mit gutem Tiefentempo.“ Zudem spreche für Hansas Neuen, dass er beidfüßig stark im Abschluss wäre. „Nicht umsonst hat er mit seinen Leistungen die Aufmerksamkeit vieler höherklassiger Vereine auf sich gezogen. Bei uns soll er die Möglichkeit bekommen, sein Potenzial auch auf höherem Niveau unter Beweis zu stellen“, so Walter.

