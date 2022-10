Ostseeduell im Liveticker: Holstein Kiel gegen Hansa Rostock

Die Chefärztin der Median Klinik in Heiligendamm, Dr. Jördis Frommhold, gründet in der Hansestadt bundesweit einmalige Einrichtung zu Behandlung von Langzeitfolgen durch Corona-Erkrankungen. Hier können Sie die Eröffnung am Samstag ab 12 Uhr in einem Livestream verfolgen.