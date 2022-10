﻿HC Empor Rostock unterliegt im Schlussspurt bei TuS N-Lübbecke

Die Handballer haben nach dem Trainerwechsel gute Ansätze gezeigt. Der TuS N-Lübbecke, eins der Spitzenteams der Liga, wackelte dadurch zwar Phasenweise, setzte ich am Ende aber doch souverän durch.

Lübbecke/Rostock. Der HC Empor Rostock musste beim TuS N-Lübbecke am Freitagabend die siebte Niederlage der Saison in der 2. Bundesliga einstecken. Die Handballer vom Interims-Trainergespann Tristan Staat und Florian Zemlin unterlagen dem Bundesliga-Absteiger mit 24:28 (9:13). „Wir haben den Gegner heute lange ärgern können und haben einfach saustark verteidigt“, lobte Staat nach seiner ersten Partie als Verantwortlicher auf der Empor-Bank. Trotz der Niederlage hat der 32-Jährige viel Positives gesehen, was er mit in die kommenden Spiele nehmen will.

Starke Defensive zu Beginn