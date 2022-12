﻿Jahresabschluss: SV Warnemünde reist zum Ostseeduell nach Kiel

2. Volleyball-Bundesliga Nord: Die Warnemünder streben im Derby gegen die Adler einen versöhnlichen Jahresabschluss an und wollen in der Tabelle mit den Kielern gleichziehen.

Rostock. Die Vorfreude ist riesig. In ihrer letzten Begegnung des Jahres gastieren die Zweitliga-Volleyballer des SV Warnemünde am Sonnabend zum Ostseeduell beim Kieler TV. Anpfiff in der Hein-Dahlinger Halle ist um 19 Uhr. „Die Halle wird voll werden. Wir freuen uns auf das Derby“, versichert SVW-Coach ­Jozef Janosik.