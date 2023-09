SV Traktor Kirchdorf gegen SG Reinkenhagen

Homophobe und rassistische Entgleisungen bei Kreisliga-Spiel in MV? Verein erhebt schwere Vorwürfe

Die Rivalität zwischen zwei Fußballvereinen ist bei einem Kreisligaspiel in Sundhagen am Sonntag offenbar ausgeartet. Ein Vereinsmitglied soll massiv gepöbelt haben – gegen Schwule, Frauen, Nicht-Deutsche. Auch der jugendliche Schiedsrichter soll angegangen worden sein. Was Betroffene und Augenzeugen zu den Vorfällen beim Spiel SV Traktor Kirchdorf gegen SG Reinkenhagen sagen.