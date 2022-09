﻿Empor Rostock: Dem furiosen Beginn folgt ein unerklärlicher Einbruch

Stark angefangen, schwach weitergemacht – die Handballer des HC Empor Rostock warten weiter auf ihren ersten Saisonsieg. Das Team von Trainer Till Wiechers zog gegen de HSG Nordhorn-Lingen nach klarer Führung mit 22:31 den Kürzeren. So lief das Spiel.

Rostock. Es läuft die 45. Minute. Empor-Kreisläufer Jonas Thümmler scheitert freistehend an Gäste-Torhüter Björn Buhrmester. Dessen Teamkollege Dominik Kalafut schaltet am schnellsten. Er schnappt sich den Ball und wirft ihn über das gesamte Feld hinweg ins verwaiste Rostocker Gehäuse. 20:25 – zu diesem Zeitpunkt hat das Unheil längst seinen Lauf genommen. Die Rostocker Handballer haben auch das fünfte Saisonspiel verloren. Das Team von Trainer Till Wiechers zog gegen die HSG Nordhorn-Lingen mit 22:31 (17:17) den Kürzeren und steht damit im Kellerduell am kommenden Freitag bei den Wölfen Würzburg unter immensem Druck.

Empor kam in der zweiten Halbzeit zu lediglich fünf Torerfolgen. Damit ist in der 2. Bundesliga kein Spiel zu gewinnen. „Das ist zu wenig“, meinte auch Wiechers.