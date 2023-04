﻿23 000 Fans gegen Fürth? Fan-Rückhalt bei Hansa Rostock trotz Negativserie ungebrochen

Wie hier beim Auswärtsspiel in Magdeburg unterstützen die Fans ihren FC Hansa Rostock auch in der Fremde mit Choreografien.

Rostock. In MV hat man die Hoffnung mit dem FC Hansa Rostock noch nicht aufgegeben. Das hat Alois Schwartz in dieser Woche selbst über 80 Kilometer entfernt von Rostock gespürt. Der Trainer des Fußball-Zweitligisten besuchte an seinem freien Tag das Ozeaneum in Stralsund. Dort wurde er mehrfach darauf angesprochen, mit Hansa doch bitte den Klassenverbleib zu schaffen. „Die Leute drücken kräftig die Daumen“, berichtete Schwartz.

Trotz der schwierigen Lage ist der Rückhalt im Fan-Lager der Kogge weiterhin groß. Die Anhänger spüren, dass die Rostocker im Moment jede Unterstützung im Abstiegskampf brauchen. Hansa (25 Punkte) liegt als Tabellenvorletzter zwei Zähler hinter dem Relegationsrang, den Jahn Regensburg (27) einnimmt. Zudem beträgt der Rückstand zum ersten Nichtabstiegsplatz vier Punkte. Noch stehen sechs Partien aus.

Seit sieben Monaten wartet der FCH auf einen Heimsieg. Mit einem Remis und acht Niederlagen wurden die Fans in den vergangenen Spielen im Ostseestadion nicht wirklich verwöhnt. Dennoch werden sie am Sonnabend (Anpfiff: 13 Uhr) gegen Greuther Fürth wieder in die Rostocker Arena strömen. Die Mecklenburger rechnen mit einer Kulisse von 23 000 Zuschauern gegen die Franken.

Bester Zuschauerschnitt seit der Saison 1995/96

„Wie die Fans den Verein lieben und leben, das ist richtig geil“, schwärmt Schwartz. Er betont, dass die Fürth-Partie ein guter Zeitpunkt wäre, um den Anhängern etwas zurückzugeben. In dieser Saison waren immer mindestens 23 500 Fans bei den Duellen im eigenen Wohnzimmer. Hansa hat aktuell den besten Zuschauerschnitt (rund 24 600 Besucher pro Heimspiel) seit 28 Jahren. In der Saison 1995/96 waren es zu Erstligazeiten noch etwa 26 800. Momentan liegen die Ostseestädter ligaweit auf Rang sieben.

In der Vergangenheit hatte Hansa gerade mit dem Zweitliga-Aufstieg 2021 einen großen Aufschwung erlebt. Die Mitgliederzahl entwickelte sich zuletzt rasant nach oben. Während sie im Sommer vor zwei Jahren noch bei 15 000 lag, hat der Verein mittlerweile 22 400 Mitglieder (Stand: 17. April 2023).

Traditionsduelle ziehen die Massen an

Duelle in der 2. Bundesliga gegen viele Traditionsklubs, wie den Hamburger SV, 1. FC Kaiserslautern oder 1. FC Nürnberg, sind Publikumsmagneten. Von diesen Vergleichen träumen die Fans auch in der kommenden Saison. „Die Hoffnung, der Glaube ist da. Es ist toll, wie man unterstützt wird“, ergänzt Schwartz über den eigenen Anhang.

Wie gern würde der Coach mit dem Rostocker Publikum den ersten Sieg seiner Amtszeit bejubeln. Seit dem Trainerwechsel vor einem Monat setzte es bislang drei Niederlagen für Schwartz. Er betonte, dass in diesen Begegnungen viel zusammengekommen sei, dass Glück nicht auf der Seite der Rostocker war. „Wir müssen tüchtig sein, dann kommt das Matchglück zurück.“

Schambeinentzündung bei Svante Ingelsson

Derzeit vom Pech verfolgt ist Svante Ingelsson. Der Mittelfeldspieler fehlt seit Ende März. Lange Zeit herrschte Ungewissheit über die Verletzung des 24-Jährigen. Untersuchungen ergaben in dieser Woche eine Schambeinentzündung beim Schweden. Manche Spieler konnten aufgrund der gleichen Diagnose zum Teil mehrere Monate nicht spielen. Schwartz erklärte, dass Ingelsson zuletzt immer mal leicht mittrainiert, aber hin und wieder Schmerzen habe.

Hansas bester Vorlagengeber (sieben Assists) wird gegen die Fürther ebenso nicht zur Verfügung stehen wie Frederic Ananou (Trainingsrückstand nach Muskelfaserriss), Lukas Scherff (Rotsperre) und Maurice Litka (Reha nach Knorpelschaden). Stürmer John Verhoek ist hingegen noch fraglich. Der Niederländer hat muskuläre Probleme.

Fest steht, dass Hansa gegen Greuther Fürth unter Zugzwang steht. Bei einer erneuten Niederlage droht auch die Stimmung bei den Fans zu kippen.