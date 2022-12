﻿Empor Rostock lässt zu viele Chancen liegen

Überraschung verpasst – die Handballer des HC Empor Rostock haben das Auswärtsspiel beim HC Elbflorenz mit 27:31 verloren. Jonas Ottsen sorgte für eine Schrecksekunde. So lief das Spiel.

Er erzielte fünf Treffer für Emporl: Linksaußen Nick Witte, hier in einer früheren Partie.

Dresden. Alles gegeben, alles versucht, aber nichts gewonnen. Die Handballer des HC Empor haben das lange Zeit hart umkämpfte Auswärtsspiel beim HC Elbflorenz mit 27:31 (14:12) verloren. „Da war deutlich mehr drin“, meinte Empor-Geschäftsführer Stefan Güter.

Die Rostocker benötigten fast eine Viertelstunde, um ihren Rhythmus zu finden. Die anfängliche 2:1-Führung war schnell verspielt, da sich die Gäste im Angriff zu viele Patzer erlaubten. Die Sachsen bestraften die Fehler gnadenlos. Sie spielten schnell, direkt und erfolgreich.

Beim Stand von 4:8 (13.) nahmen die Interimstrainer Tristan Staat und Florian Zemlin eine Auszeit. Empor kassierte anschließend den neunten Gegentreffer und musste einen Rückschlag hinnehmen. Spielmacher Sveinn Sveinsson humpelte vom Feld, konnte aber in der zweiten Halbzeit wieder mitwirken.

Für ihn kam Jonas Ottsen. Der 29-Jährige machte seine Sache gut. Er suchte Zweikämpfe, ging entschlossen in die Lücken und hatte mit drei Treffern maßgeblichen Anteil an der Aufholjagd der Ostseestädter. Ottsen erzielte den 11:12-Anschlusstreffer.

Ottsen und Wucherpfennig rasseln mit den Köpfen zusammen

Doch bei einer Abwehraktion prallte er böse mit dem Dresdner Torjäger Lukas Wucherpfennig zusammen. Blut tropfte auf den Hallenboden. Die beiden Pechvögel blieben am Boden liegen und hielten sich ihre Köpfe. Ottsen und Wucherpfennig mussten vorzeitig in die Kabine. Der Rostocker zog sich einen Cut über dem Auge zu, der mit drei Stichen genäht wurde. „Sein Ausfall hat richtig weh getan“, meinte Güter.

Empor senkte die Fehlerquote und zwang den Gastgeber damit in den Positionsangriff. Die Gäste stellten eine starke Abwehr. Dahinter konnte sich Torhüter Robert Wetzel mehrfach auszeichnen.

Gäste gehen mit einer Führung in die Pause

Die Ostseestädter belohnten sich für ihre gute Defensive. Richard Lößner, Nick Witte und Tim Völzke, der für Ottsen den Part im mittleren Rückraum übernahm, trafen nach Tempogegenstößen und sorgten damit für die 14:12-Pausenführung.

Statistik HC Elbflorenz: Mallwitz, Noack – Zobel, Wucherpfennig 5/1, Niestroj, Emanuel 2, Dierberg 1, Buschmann, Dumcius 7/1, Kretschmer 4, Jungemann 2, Stavast 2, Greß 4, Vanco 2, Klepp 2, Wellner. Empor: Wetzel, L. Mehler – Sveinsson 2, Steidtmann 2/2, Ottsen 3, D. Mehler 1, Völzke 2, Witte 5, Asmussen 2, Demerza, Funke, Vignisson 1, Thümmler 3, Pechstein 5/1, Lößner 1. Siebenmeter: Elbflorenz 3/2, Empor 4/3. Strafminuten: Elbflorenz 8, Empor 4.

Empor spielte auch in der zweiten Hälfte gut, scheiterte aber reihenweise an Marino Mallwitz. Am Ende standen für den überragenden Dresdner Keeper 19 Paraden zu Buche. Auf der Gegenseite konnten Wetzel (9) und Leon Mehler (3) zusammen zwölf Würfe entschärfen.

70 Rostocker Fans sehen offene Manndeckung des HCE

15:15 (33.), 17:15 (34.), 20:22 (46.), 22:22 (47.), 22:24 (49.) und 23:26 (52.) waren Zwischenstationen einer über weite Strecken hart umkämpften Partie. Vor 1618 Zuschauern, darunter 70 Gäste-Fans, standen die Rostocker in der Deckung nicht mehr so kompakt wie vor der Pause. Im Angriff leisteten sie sich „individuelle Fehler beim Abschluss“, wie Güter treffend beschrieb.

Der HCE steckte nie auf und ging in der Schlussphase zu einer offenen Manndeckung über, doch Zählbares sprang nicht heraus. Nun heißt es, alle Kräfte für das letzte Spiel des Jahres zu mobilisieren. Empor gastiert am zweiten Weihnachtsfeiertag beim VfL Lübeck-Schwartau (16 Uhr) – auch das ist ein direkter Mitkonkurrent im Kampf um den Klassenverbleib.