﻿Endlich ein Lichtblick: Bärenstarker Wetzel lässt Empor Rostock jubeln

Rostock. Was für eine Moral? Was für ein Kampf? Was für ein Comeback? Die Handballer des HC Empor Rostock haben im Kampf um den Klassenverbleib zwei überlebenswichtige Punkte erkämpft. Das Team von Tristan Staat und Florian Zemlin bezwang am Freitagabend TuSEM Essen mit 28:25 (12:15). Für die Rostocker, die einen Fünf-Tore-Rückstand wettmachten und den Sieg auf Grund einer tollen Steigerung in der zweiten Halbzeit aus dem Feuer rissen, war es der erhoffte Start in die Rückrunde.

„Wie schön, für die Moral und die Arbeit mal wieder zwei Punkte mitzunehmen“, meinte Trainer Tristan Staat erleichtert. Für Empor war es der erste Sieg seit dem 29. November (29:25 gegen Großwallstadt).

Der Start verlief aus Sicht der Gastgeber alles andere als verheißungsvoll. Empor geriet schnell mit 0:2 in Rückstand. Philipp Asmussen traf, doch sein Wurf berührte TuSEM-Torhüter Lukas Diedrich im Gesicht. Der Treffer zählte nicht. Asmussen erhielt stattdessen eine Zeitstrafe aufgebrummt.

Nach dem 1:3-Rückstand folgte eine starke Phase der Rostocker, die mit schönen Spielzügen überzeugten und im Abschluss erfolgreich waren. Nach einer Parade von Robert Wetzel erzielte Nick Witte das 7:4 (12.). Gäste-Trainer Michael Hegemann reagierte und nahm eine Auszeit.

Statistik Empor: Wetzel, L. Mehler – Wilhelm 5, Sveinsson 5, Steidtmann 4/1, Ottsen 2, D. Mehler 2, Völzke, Witte 3, Asmussen 3, Schmidt, Schütze 1, Reimer, Thümmler, Pechstein 3, Lößner. Essen: Fuchs, Diedrich – Ellwanger 4, Rozman 5, Wolfram 2, Homscheid, Eißing, Szczesny 3, Buschhaus 2, Müller 1, Seidel 1, Klingler 6/2, Mast 1, Werschkull. Siebenmeter: Empor 1/1, Essen 3/2. Strafminuten: je 8.

Die Unterbrechung brachte den HCE aus dem Rhythmus. Die Fehlerquote schnellte nach oben. Nach dem 9:9 setzten Tristan Staat und Florian Zemlin auf das System mit dem siebten Feldspieler. Eine Variante, die keine Fehler erlaubt. Patzer in der Offensive wurden von TuSEM gnadenlos bestraft. Nach drei Gäste-Treffern ins leere Tore wechselten die Empor-Trainer zurück auf das Spiel Sechs gegen Sechs.

Doch die Fehlerquote blieb zunächst weiter hoch. Zudem schlossen die Rostocker mehrere Angriffe ungeduldig ab und ließen zu viele Chancen ungenutzt. Die Fehler summierten sich, so dass die Truppe aus dem Ruhrpott mit einer Drei-Tore-Führung in die Halbzeit ging.

Er machte ein starkes Spiel: Sveinn Sveinsson erzielte fünf Treffer für Empor. © Quelle: Sebastian Heger

Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit gehörte TuSEM. Mit einem Doppelschlag zum 17:12 zogen die Gäste davon. Auch beim 16:21 (39.) und beim 18:22 (42.) deutete nichts auf einen Heimsieg hin.

Doch die Rostocker rührten in der Abwehr fortan Beton an. Vor allem Dennis Mehler, der bereits eine Woche zuvor gegen Bayer Dormagen (22:24) überzeugt hatte, machte einen überragenden Job im Deckungszentrum. Dahinter lief Kapitän Robert Wetzel zu Hochform auf.

Empor dreht mit 5:0-Lauf das Spiel

Während der Schlussmann reihenweise Würfe entschärfte, wandelten Philipp Asmussen (2), Marc Pechstein, Christian Wilhelm und Sveinn Sveinsson mit ihren Treffern einen 21:24-Rückstand in eine 26:24-Führung um. Die 1410 Zuschauer in der Stadthalle waren begeistert. „Empor!, Empor!“, skandierten sie lautstark.

„Großes Kompliment an unsere Deckungsleistung plus Robert Wetzel dahinter, der das insbesondere in der zweiten Halbzeit hervorragend gemacht hat“, lobte Tristan Staat.

Janos Steidtmann sorgte für den krönenden Schlusspunkt

Nach dem 25:26-Anschlusstreffer von Finn Wolfram blieben die Gastgeber ganz cool. Christian Wilhelm machte anderthalb Minuten vor dem Ende mit dem Treffer zum 27:25 alles klar. Empor erkämpfte den Ball. Die Spieler rissen jubelnd die Arme hoch und setzten spielerisch den krönenden Schlusspunkt. Asmussen bediente Janos Steidtmann mit einem Rückhand-Anspiel. Der Rechtsaußen vollstreckte eiskalt zum 28:25.

Die Spieler tanzten und sprangen vor Freude – und passend dazu ertönte aus den Lautsprechern „So ein Tag, so wunderschön wie heute.“