﻿Handball: 28:32 gegen HCD Gröbenzell – Rostocker HC muss um den Aufstieg bangen

Versuchter Totschlag

Streit in Bergen eskaliert: Mann will anderen Mann mit Beil erschlagen

Die Polizei auf der Insel Rügen ermittelt in einem Fall von versuchtem Totschlag. Am Freitag ist es in einem Hinterhof in Bergen zu einem lebensgefährlichen Angriff gekommen. Vorausgegangen war ein Streit zwischen zwei Männern. Was bisher darüber bekannt ist.