﻿28:38 in Bietigheim: Empor Rostock kassiert die nächste Abfuhr

Der HC Empor ist keine Trendwende in Sicht. Die Rostocker Handballer kamen bei der SG BBM Bietigheim mit 28:38 unter die Räder. So lief das Spiel.

Er machte in der ersten Halbzeit ein starkes Spiel: Empor-Rechtsaußen Richard Lößner, hier in einer früheren Partie.

Bietigheim. Auch der 30. Spieltag brachte keine neue Erkenntnis. Die Leistungen des HC Empor reichen nicht, um in der 2. Bundesliga zu bestehen. Die Rostocker Handballer kamen am Freitagabend bei der SG BBM Bietigheim mit 28:38 (14:15) unter die Räder. Den Mecklenburgern ging wie so oft in den vergangenen Wochen in der zweiten Halbzeit die Puste aus. Neun Runden vor dem Saisonende sind die Hoffnungen auf den Klassenverbleib auf ein Minimum gesunken.

Wie schon zuletzt im Heimspiel gegen Eisenach (21:24) hatte Empor Probleme, ins Spiel zu finden. Die Abwehr stand bei weitem nicht so sattelfest wie gegen die Thüringer, so dass Trainer Nicolaj Andersson verschiedene Formationen probierte. Beim 2:4 glänzte Torhüter Leon Mehler mit einer spektakulären Doppelparade.

Doch die Fehlerquote im Angriff war viel zu hoch. Lediglich sieben der ersten 16 Angriffe waren von Erfolg gekrönt. Es folgten ein Stürmerfoul von Sveinn Sveinsson und ein Abspielfehler. Die vom früheren Weltklasse-Spieler Iker Romero (Weltmeister von 2005 und Olympia-Dritter von 2008 mit Spanien) betreuten Gastgeber, die ebenfalls auf mehrere Leistungsträger verzichten mussten, ließen sich nicht zweimal bitten und zogen auf 10:7 davon.

Kurze Zeit später nahm Andersson eine Auszeit. Dank des treffsicheren Richard Lößner, der alle vier Versuche im ersten Durchgang verwandelte, kam Empor wieder heran. Beim 12:13 hatten die Gäste die Chance auf den Ausgleich, doch ein erneuter Ballverlust – diesmal von Alexander Schütze – lud die SG zum Konter ein. Alexander Pfeifer erhöhte auf 14:12.

Sveinsson verletzt sich am linken Sprunggelenk

Schlimmer noch: Beim Versuch, den Bietigheimer zu stoppen, knickte Sveinsson um. Der Isländer musste minutenlang auf dem Feld behandelt werden, ehe er – von zwei Teamkollegen gestützt – zur Bank humpelte. Verdacht auf Bänderriss im linken Sprunggelenk. Sveinsson droht eine mehrwöchige Zwangspause.

Statistik Bietigheim: Genz, Poltrum – Vlahovic 1, Claus 7, Schäfer 6/6, de la Pena 5, Wiederstein 2, Velz 4, Hejny, Krüger 1, Clarius 1, Pfeifer 6, Fischer 5. Empor: L. Mehler, Malchow – Wilhelm 1, Sveinsson 2, Aukstikalnis 3, Ottsen 2, D. Mehler, Witte, Asmussen 3, Schmidt 5/5, Schütze 1, Funke 1, Thümmler 5, Pechstein 1, Lößner 4. Siebenmeter: Bietigheim 6/6, Empor 6/5. Strafminuten: Bietigheim 4, Empor 8.

Der knappe Pausen-Rückstand ließ hoffen. „Wir haben zwar ein paar technische Fehler gemacht, aber wir sind nicht schlechter“, meinte Empor-Fan Olaf Bernert, der die gut 815 Kilometer weite Reise auf sich nahm, um das Team zu unterstützen. Bernert machte 60 Minuten lang Rabatz. Dem Rostocker stand nach dem Schlusspfiff der Sinn nach Abkühlung im Fluss Enz – unweit der Sporthalle am Viadukt in Bietigheim-Bissingen.

Nach dem 15:15 folgt beim Empor der Einbruch

Seine Lieblinge, die das Hinspiel 33:29 gewonnen hatten, gingen in der zweiten Halbzeit baden. Zwar glich Jonas Ottsen unmittelbar nach Wiederanpfiff zum 15:15 aus, doch danach folgten fünf rabenschwarze Minuten. Bietigheim zog auf 21:16 davon. Andersson drückte erneut den Auszeit-Buzzer.

Doch es wurde nicht wirklich besser. Vor allem offensiv kamen die Hansestädter, die auf Spielmacher Per Oke Kohnagel, Kapitän Robert Wetzel, Tim Völzke und Janos Steidtmann verzichten mussten, kaum noch zum Zuge. Sie wirkten mit zunehmender Spielzeit mut- und ideenlos. Die Bietigheimer zogen auf und davon. Spätestens nach dem 30:22 (52.) begann für sie das Schaulaufen.

Den Rostockern bleibt nicht viel Zeit zum Wundenlecken. Sie sind bereits am Dienstag, 18. April, im Kellerduell bei Eintracht Hagen gefordert.