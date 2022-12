﻿3:0 gegen VV Humann Essen: SV Warnemünde feiert souveränen Heimsieg

2. Volleyball-Bundesliga Nord: In ihrem letzten Heimspiel des Jahres verabschieden sich die Ostseestädter mit einem souveränen Auftritt von ihren Fans.

Rostock. Ausgelassene Stimmung bei den Volleyballern des SV Warnemünde: In ihrem letzten Heimspiel des Jahres feierten die Ostseestädter am Sonntag in der 2. Bundesliga Nord einen souveränen 3:0 (25:22, 25:18, 25:21) -Erfolg gegen Verfolger VV Humann Essen. „Dadurch, dass es in der Tabelle recht knapp ist, war der Sieg total wichtig. Wir sind super zufrieden“, freute sich SVW-Außenangreifer Matthias Lübcke.