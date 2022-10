﻿3:1 gegen ETV Hamburg: SV Warnemünde feiert Sieg im Nordduell

Josef Günther (am Ball) bei einem kräftigen Angriffsschlag.

Rostock. Jubel beim SV Warnemünde: In der 2. Volleyball-Bundesliga Nord feierten die Ostseestädter am Sonnabend einen Sieg im Nordduell. Vor 410 Zuschauern in der Rostocker Ospa-Arena gewannen sie mit 3:1 (25:17, 24:26, 25:20, 25:20) gegen Aufsteiger ETV Hamburg. „Das Team ist zufrieden. Der Coach ist zufrieden. Alles ist super. Vor heimischem Publikum haben wir drei Punkte eingefahren – das zählt“, freute sich SVW-Trainer Jozef Janosik.

Die Küsten-Volleyballer starteten mit viel Tempo in die Begegnung. Durch kraftvolle Angriffsschläge und gut getimte Blocksprünge waren die Hausherren von Beginn an überlegen – das machte sich auch im Punktestand bemerkbar. Der SVW hatte einen Puffer von sieben Satzbällen. Sie nutzten jedoch gleich die erste Chance und gingen mit 1:0 in Führung.

Aufsteiger ETV Hamburg meldet sich im zweiten Satz zurück

Im zweiten Abschnitt erwischten dann aber die Hamburger den besseren Start. Sie punkteten zu Beginn dreimal in Folge und konnten sich im Anschluss sogar noch weiter absetzen (12:6). Die Gastgeber hielten jedoch dagegen, kämpften sich heran und glichen zum 16:16 aus. Jordan Kerkvliet drehte zwischenzeitlich sogar das Ergebnis und brachte die Warnemünder mit 19:18 in Führung. Letztlich behielt jedoch der Aufsteiger die Nerven und entscheidete den Satz in der Verlängerung für sich – 1:1-Ausgleich.

„Das Besondere war, dass wir mit den Spielern begonnen hatten, die bislang noch nicht so viel Spielpraxis erhalten haben. Sie brauchen auch ihre Chance. Ich wollte sie unter Druck spielen sehen und genau das ist auch passiert“, meinte Janosik und ergänzte: „Sie haben das zu Beginn sehr gut gemacht. Im zweiten Satz gerieten sie dann unter Bedrängnis. Ich konnte sehen, wie sie damit umgehen.“ Der Slowake legte sich fest: „Wir haben genau so ein Spiel gebraucht.“

SV Warnemünde spielt sich in einen Rausch

Die Begegnung entwickelte sich anschließend zu einer Partie auf Augenhöhe. Der dritte Durchgang war lange offen. Über die zweite technische Auszeit hinweg erzielten die Warnemünder dann aber sechs Punkte am Stück (18:12). Zwar kamen die ETV-Akteure noch mal ein wenig ran (19:16), am Ende setzte sich der SVW aber mit einem Fünf-Punkte-Vorsprung durch. „Wir sind in einem Prozess. Die Jungs brauchen Spielpraxis, um sich zu weiterzuentwickeln“, räumte Janosik ein: „Wir haben immer noch viel Arbeit vor uns. Wir müssen die Neuzugänge und die unerfahreneren Spieler weiter in unser System integrieren.“

Im vierten Abschnitt hatten die Ostseestädter dann von Beginn an die Oberhand. Gepusht von der lautstarken Anfeuerung des Publikums spielten sie sich in einen Rausch, lagen zwischenzeitlich sogar mit zehn Punkten in Front (22:12). Erfreulich: Den Schlusspunkt zum 25:20 setzte der nach einer Corona-Erkrankung erst vor dem Spiel zurückgekehrte SVW-Neuzugang Marcin Kapusniak. Der polnische Zuspieler vollendete nicht nur zum finalen 3:1 nach Sätzen, sondern wurde auch als wertvollster Spieler der Partie ausgezeichnet.

Rückkehrer Marcin Kapusniak lässt SV Warnemünde jubeln

„Die letzte Zeit war nicht einfach für mich. Ich war acht Tage raus und bis einschließlich Freitag krankgeschrieben“, meinte Kapusniak und ergänzte: „Ich habe mich dennoch bereit gefühlt, meiner Mannschaft zu helfen. Die drei Punkte sind sehr wichtig für uns.“

SVW: Herrigt, Kowalkowski – Schröder, Surgut, Günther, Szymoniak, Pohl, Lübcke, Kapusniak, Deutloff, Gray, Zander, Kerkvliet, Moskwa.