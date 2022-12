﻿3:2 gegen Leipzig: Stromausfall kann Rostock Piranhas nicht stoppen

Nach Protest in Dresden Nach Protest in Dresden

Im August kleben sich zwei Aktivisten der „Letzten Generation“ an ein Gemälde in Dresden. Ein Mann filmt die Aktion. Der Protest hat ein Nachspiel: Ende November durchsuchen über 60 Polizisten Wohnungen der drei Beschuldigten in Berlin, Leipzig und Greifswald. Doch war Jeschke in Dresden überhaupt dabei?